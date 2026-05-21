Il cancelliere tedesco ha scritto ai leader dell’Unione europea proponendo di rendere l’Ucraina un membro associato dell’Unione. La proposta arriva in una lettera inviata ai capi di Stato e di governo dell’Unione, in cui si suggerisce di avviare il processo di associazione prima di un’eventuale adesione completa. La proposta di Merz si inserisce nel quadro delle discussioni sulla relazione tra l’Unione e l’Ucraina, senza però indicare una tempistica precisa per l’eventuale passaggio successivo.

In una lettera indirizzata ai leader dell’Ue, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto di associare l’Ucraina all’Unione europea, prima della sua piena adesione che richiederà tempo. «È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica», ha scritto nella missiva. Di conseguenza, ha proposto concedere a Kyiv lo status di membro associato, che consentirebbe all’Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo – che riunisce i capi di Stato e di governo dell’Ue -, di avere un commissario europeo “associato” senza portafoglio e membri “associati” del Parlamento europeo senza diritto di voto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Merz propone di rendere l’Ucraina un membro associato dell’Ue

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