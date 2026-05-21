Tuttopizza a Napoli anche nel segno della dimensione internazionale

A Napoli, una nota catena di pizzerie ha deciso di espandersi a livello internazionale, portando la propria offerta oltre i confini italiani. La storia della pizza nel capoluogo partenopeo è stata spesso associata al folclore locale e alle tradizioni della città. Recentemente, questa realtà ha aperto nuovi punti vendita all’estero, puntando a far conoscere la propria produzione a una clientela più ampia. La presenza internazionale si inserisce in un percorso di crescita che mira a valorizzare l’identità partenopea nel mondo.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Per anni la pizza è stata raccontata quasi esclusivamente attraverso il folklore e l’immaginario tradizionale legato a Napoli. Un simbolo straordinario del Made in Italy, ma spesso confinato dentro una narrazione che non riusciva a rappresentare il reale valore economico, imprenditoriale e industriale di questo settore. Con Tuttopizza abbiamo voluto cambiare questo paradigma. La nostra idea è stata fin dall’inizio quella di dare alla pizza industry una piattaforma internazionale di business capace di valorizzare non solo la tradizione, ma tutta la filiera produttiva che oggi ruota attorno a questo mondo”. E’ quanto afferma Raffaele Biglietto, direttore di Tuttopizza in programma a Napoli dal 25 al 27 maggio alla Mostra d’Oltremare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tuttopizza a Napoli anche nel segno della dimensione internazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Napoli torna Tuttopizza, il Salone internazionale della pizzaDal 25 al 27 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Tuttopizza, il Salone internazionale della pizza dedicato ai professionisti di settore. Leggi anche: La dimensione internazionale della democrazia Tuttopizza a Napoli anche nel segno della dimensione internazionalePer anni la pizza è stata raccontata quasi esclusivamente attraverso il folklore e l'immaginario tradizionale legato a Napoli. (ANSA) ... ansa.it Tuttopizza a Napoli e Shanghai: la fiera arriva anche in OrienteShanghai, 4 giu. (askanews) – La fiera internazionale Tuttopizza di Napoli, giunta all’ottava edizione, è arrivata per la prima anche in Cina, nell’ambito della fiera agroalimentare Sial, grazie a una ... affaritaliani.it