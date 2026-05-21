Rover è una nuova piattaforma di streaming dedicata ai cortometraggi. La sua presenza nel settore digitale si inserisce in un mercato già affollato di servizi di streaming, offrendo un catalogo specifico di film brevi. La piattaforma permette agli utenti di accedere a una vasta selezione di produzioni di diversa provenienza e stile, con aggiornamenti regolari di nuovi titoli. Al momento, Rover si propone come uno spazio dedicato agli amanti di cinema breve, con un focus su contenuti artistici e innovativi.

Lo sappiamo tutti, cinefili e non, che i cortometraggi siano da tempo tra le opere cinematografiche più innovative, intense e artisticamente audaci del cinema. Dominano i circuiti dei festival come Cannes e Venezia, conquistando premi, elogi e prestigio, ma dopo il loro breve momento di notorietà, spesso diventano difficili da reperire per il pubblico. Alcuni possono finire su YouTube o essere nascosti in angoli remoti di piattaforme più grandi, ma finora non esisteva uno spazio dedicato ai cortometraggi, un luogo che non solo li celebrasse, ma li rendesse anche facilmente reperibili. Almeno fino ad ora. Nasce infatti una piattaforma, Rover, che dà spazio proprio a loro: i cortometraggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutto quello che c’è da sapere su Rover, la nuovissima piattaforma di streaming per cortometraggi

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