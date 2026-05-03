Finto carabiniere truffa un’anziana a Felino | 25mila euro tra gioielli e contanti

Un episodio di truffa si è verificato recentemente a Felino, dove un uomo ha ingannato un'anziana attraverso la classica tecnica del “finto carabiniere”. La vittima ha consegnato circa 25.000 euro tra gioielli e contanti, convinta di essere in difficoltà a causa di un falso intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si aggiunge a una serie di casi simili che coinvolgono persone anziane nel territorio.

Ancora una truffa ai danni di persone anziane, questa volta messa a segno con la nota tecnica del “finto carabiniere”. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 26enne italiano residente in Campania, ritenuto il.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Truffa del finto carabiniere a un'anziana, denunciato un uomo. La vittima, residente a Crotone, gli avrebbe consegnato oltre 10mila euro e monili in oro #ANSA x.com