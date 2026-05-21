Tumori | Hpv-correlati Icardi UniGe | In Italia fino a 3mila casi l’anno di cancro del collo dell' utero

Ogni anno, in Italia, vengono riscontrati tra i 2.700 e i 3.000 nuovi casi di cancro al collo dell’utero, secondo dati ufficiali recenti. La relazione tra infezioni da papillomavirus umano (HPV) e questa tipologia di tumore è stata approfondita da uno studio condotto dall’Università di Genova. La ricerca mette in evidenza la connessione tra l’infezione e l’insorgenza di tumori HPV-correlati, aumentando l’attenzione sulla prevenzione e la diagnosi precoce.

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“Gli ultimi dati ufficiali ci dicono che in Italia abbiamo tra i 2.700 e i 3.000 nuovi casi di cancro del collo dell'utero ogni anno. Nonostante lo screening, la sopravvivenza a 5 anni non supera per queste donne il 70-75%”. Così Giancarlo Icardi, professore in Igiene, medicina preventiva e Sanità pubblica all’università di Genova e direttore dell’Unità operativa complessa di Igiene presso l’ospedale policlinico San Martino Irccs di Genova, in occasione dell’incontro con la stampa organizzato a Roma. Tra i temi toccati all’evento, il lancio da parte di Msd Italia del dispositivo Holobox, un avatar olografico interattivo, prodotto da Proto, capace di costruire un dialogo sulla prevenzione dell’Hpv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tumori: Hpv-correlati, Icardi (UniGe): "In Italia fino a 3mila casi l’anno di cancro del collo dell'utero" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tumori: Hpv-correlati, Icardi (UniGe): In Italia fino a 3mila casi lanno di cancro del collo Sullo stesso argomento Leggi anche: Tumori Hpv-collegati, Icardi (UniGe): "Vaccinazione e Pap test per centrare obiettivi 2030" Australia: vaccino HPV azzera il tumore al collo dell’utero < 25 anni? Cosa scoprirai Come può l'Australia aver eliminato del tutto questo tumore? Perché l'Italia fatica a raggiungere gli stessi livelli di protezione?... Tumori Hpv-collegati, Icardi (UniGe): Vaccinazione e Pap test per centrare obiettivi 2030Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità punta a raggiungere, entro il 2030, l'eliminazione del cancro del collo dell'utero e degli altri tumori che sono collegati al ... lanuovasardegna.it Tumori Hpv-correlati, indagine: Potendo 2 su 3 avrebbero fatto prevenzione(Adnkronos) – Gli italiani hanno una buona conoscenza generale del Papillomavirus umano (Hpv). Per la prevenzione dei tumori correlati, ... cremonaoggi.it