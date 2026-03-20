L'Agenzia delle Entrate ha inviato avvisi sanitari a migliaia di cittadini a Catania, chiedendo il pagamento per prestazioni considerate gratuite. Le richieste di pagamento riguardano servizi che, secondo l'ente, sono stati erogati senza regolare tariffazione. La comunicazione ha interessato un'ampia parte della popolazione locale, che ora dovrà fare i conti con le richieste di pagamento e le eventuali conseguenze.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Richieste di pagamento per prestazioni ritenute gratuite. Negli ultimi giorni, migliaia di residenti nella provincia di Catania stanno ricevendo avvisi bonari da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia, relativi a prestazioni sanitarie considerate oggi non dovute, ma che in passato erano state erogate come gratuite dall’Asp di Catania. La situazione ha generato preoccupazione diffusa tra i cittadini, molti dei quali si trovano improvvisamente a dover affrontare richieste di pagamento per servizi che ritenevano regolarmente esenti o già sistemati. Disagi e timori per i contribuenti. Le comunicazioni stanno creando notevoli difficoltà, soprattutto per il rischio di dover intraprendere procedure amministrative complesse e costose. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Agenzia delle Entrate manda avvisi sanitari a Catania: migliaia di cittadini chiamati a pagare

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