Un imprenditore ha presentato una proposta di quattro milioni di euro per un servizio di volo tra Trieste e Milano, definito strategico. La questione riguarda come questo collegamento possa influenzare la capacità degli ospedali regionali di mantenere i livelli attuali di assistenza. Nel frattempo, si discute anche di come l’assenza di collegamenti aerei possa favorire il incremento di traffico verso la capitale della vicina nazione, con possibili ricadute sui flussi di persone e merci.

? Punti chiave Come influisce il volo su Milano sulla tenuta degli ospedali regionali?. Perché la mancanza di collegamenti aerei potrebbe favorire Lubiana?. Quali sono le conseguenze economiche per il Friuli senza questa rotta?. Chi ha proposto l'emendamento da 4 milioni per il 2026?.? In Breve Emendamento Giacomelli prevede stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2026.. Fedriga e Amirante hanno sostenuto la rotta verso il polo economico lombardo.. Il collegamento garantisce risorse per il mantenimento di due o tre ospedali regionali.. Passati storici citano l'uso dell'aeroporto di Lubiana da parte di Generali e Fincantieri.. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Claudio Giacomelli, ha stanziato 4 milioni di euro per il 2026 con un emendamento volto a garantire il collegamento aereo tra Trieste e Milano Linate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste-Milano: Giacomelli propone 4 milioni per il volo strategico

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