L’Università di Trieste ha presentato alcune proposte per migliorare il funzionamento del sistema portuale della città. Le analisi tecniche condotte dall’ateneo puntano a individuare soluzioni pratiche per ottimizzare le operazioni e affrontare le criticità esistenti. Tra gli obiettivi ci sono interventi per migliorare la gestione delle attività portuali e risolvere problemi legati alla capacità di carico e alle procedure logistiche.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le analisi tecniche la gestione pratica di Porto Trieste?. Quali criticità del sistema portuale intende risolvere l'Università?. Chi sono gli esperti che hanno definito i nuovi modelli di governance?. Perché il legame tra diritto e ingegneria è vitale per il porto?.? In Breve Partecipazione di Carlo Modica de Mohac di Grisì e Marco Consalvo al convegno.. Presentazione del volume di Alessandro Lauro sul governo dei porti e unità nazionale.. Organizzazione dell'evento a cura del Dipartimento IUSLIT dell'Università di Trieste.. Approccio multidisciplinare tra aspetti economici, giuridici e ingegneristici per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste: l’Università propone soluzioni per il sistema portuale

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