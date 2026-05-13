Tre nuovi romanzi per un fantastico weekend d' amore

Da quicomo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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