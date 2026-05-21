A Modena si è verificata una tragedia legata a una persona che ha interrotto improvvisamente le cure psichiatriche. I servizi sanitari si interrogano sulle strategie per individuare chi smette di seguire le terapie senza preavviso. La questione riguarda il rischio che i pazienti possano trovarsi in situazioni di pericolo senza che siano tempestivamente individuati. La problematica si inserisce nel dibattito sulle modalità di monitoraggio e prevenzione all’interno dei servizi di salute mentale.

? Domande chiave Come possono i servizi psichiatrici intercettare chi abbandona improvvisamente le cure?. Perché il sistema sanitario non riesce a monitorare i pazienti fragili?. Quali falle strutturali hanno permesso la scomparsa del giovane dai radar medici?. Come si può evitare che il silenzio dopo una terapia diventi tragedia?.? In Breve Antonio Vita sottolinea il divario tra pazienti in carico e interruzioni non pianificate.. Il report 2024 evidenzia crescenti necessità per ansia e patologie psichiatriche complesse.. La SIP propone nuovi protocolli per gestire le transizioni tra cura acuta e territoriale.. Il sistema deve intercettare chi abbandona i percorsi dopo la diagnosi di disturbo schizoide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Modena: psichiatri, il rischio è perdere i pazienti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Modena, presidente psichiatri: “Bisogni complessi e risorse insufficienti”Dal 2022 al 2024 Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio a Modena ha investito e ferito sette persone con la sua auto, era stato seguito dal...

Tragedia di Modena: il rischio che la politica usi il dolore per voti? Punti chiave Come influenzeranno le dichiarazioni politiche il voto alle prossime elezioni? Quali strategie stanno usando i partiti per sfruttare...

Tragedia di Modena, sbagliata l’equazione disagi-violenza. Per il movente servirà tempoLa psichiatra forense Liliana Lorettu: La scelta del gip di disporre una osservazione psichiatrica in cella non è incoerente: a oggi non siamo certi che abbia agito mosso dalla sua patologia ... corriere.it

**MODENA, SALIM EL KOUDRI E LA RESPONSABILITÀ DEL SISTEMA SANITARIO: IL TEMA CHE ORA L’ITALIA NON PUÒ PIÙ EVITARE** **Dopo il gravissimo episodio avvenuto a Modena, moltissime persone si stanno chiedendo:** Com’è possibi x.com

Emilia-Romagna, il caso Modena e i servizi di salute mentale: Uno psichiatra ha oltre 300 pazienti da gestireCrescono le richieste di presa in carico in Emilia-Romagna, la Regione: Crescita esponenziale, con risorse e personale invariati, ma qui Piano della salute mentale con un fondo di 40 milioni solo per ... corrieredibologna.corriere.it