Alle ore 20:30 del 21 maggio 2026, il traffico sulla rete stradale di Roma si presentava in calo, con un rallentamento della circolazione sulle due carreggiate del raccordo anulare. La diminuzione dei veicoli in transito ha reso più scorrevoli i percorsi principali della capitale, secondo quanto riportato dai sistemi di monitoraggio del traffico. Nessun episodio di incidente o interruzione significativa è stato segnalato in questa fascia oraria.

Luceverde Roma Buonasera traffico in diminuzione sulle due carreggiate del raccordo anulare Tuttavia a seguito di un incidente troviamo ancora code a tratti tra la Roma Fiumicino e l'abbia code per traffico sulla Tangenziale Est e tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni e rallentamenti con code a tratti sempre per traffico in direzione dello stadio lì tra la Tiburtina e la Salaria per lavori vi ricordo che questa notte la galleria Colombo sarà chiusa tra le 22 e le 6 del mattino tra la circonvallazione Ostiense e via Cristoforo Colombo in direzione centro chiusa anche la via Pontina ma dalle 21:30 alle 5:33 a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-05-2026 ore 20:30

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