Totti e Gasperini a cena | la fumata bianca per il ritorno in Roma è vicina?

Dopo una cena tra Francesco Totti e Gasperini, si fa strada l’ipotesi di un possibile ritorno di Totti alla gestione della Roma. La discussione tra i due ha alimentato le speranze di un ritorno dell’ex capitano nel club giallorosso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Restano da chiarire i dettagli di eventuali accordi futuri.

Si profila un possibile rientro di Francesco Totti nella gestione della Roma, dopo una cena che ha riacceso le aspettative intorno al ritorno dell’ex capitano. L’incontro è stato agevolato dall’amicizia di Vincent Candela, una figura di ponte tra presente e passato, e ha acceso il dibattito su un percorso mirato a rafforzare la struttura interna e l’identità del club. Durante la serata, tenutasi in uno dei ristoranti preferiti della tifoseria, sono stati esaminati elementi chiave come la {rosa} attuale, gli obiettivi stagionali e le prospettive future del club. La discussione ha già superato il livello di ipotesi e si è trasformata in una trattativa concreta con contatti rilevanti e avanzati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

