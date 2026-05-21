Toto panchina Manfredonia si valutano altri due nomi
Il club di Manfredonia sta considerando diverse opzioni per la panchina dopo l'uscita dell'allenatore precedente. Attualmente, sono stati valutati due possibili candidati, mentre altre due figure sono sotto esame per il ruolo di tecnico. La società sta analizzando i profili e le esperienze di questi allenatori prima di prendere una decisione definitiva. La scelta finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane, in vista dei prossimi impegni della squadra.
Tra i nomi accostati al Manfredonia da Notiziario Calcio, oltre a Ciaramella, ci sarebbero quelli di Luca Tiozzo, esperto allenatore di 41 anni che ha vissuto l’ultima stagione al Valmontone, arricchita da precedenti esperienze significative sulle panchine di Fasano e Gravina e Simone Minincleri, classe 1989, che. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Sullo stesso argomento
Manfredonia, per la panchina si pensa ad altri due nomi oltre CiaramellaPasquale De Candia e Giuseppe Laterza sono due nomi attenzionati dal Manfredonia Calcio per ripartire dopo l’addio di Gigi Pezzella, che dovrebbe...
Leggi anche: Panchina Nazionale, toto ct: tutti i nomi emersi. Spuntano due suggestioni clamorose