Toto panchina Manfredonia si valutano altri due nomi

Il club di Manfredonia sta considerando diverse opzioni per la panchina dopo l'uscita dell'allenatore precedente. Attualmente, sono stati valutati due possibili candidati, mentre altre due figure sono sotto esame per il ruolo di tecnico. La società sta analizzando i profili e le esperienze di questi allenatori prima di prendere una decisione definitiva. La scelta finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane, in vista dei prossimi impegni della squadra.

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