Toto panchina Manfredonia si valutano altri due nomi

Da ilsipontino.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di Manfredonia sta considerando diverse opzioni per la panchina dopo l'uscita dell'allenatore precedente. Attualmente, sono stati valutati due possibili candidati, mentre altre due figure sono sotto esame per il ruolo di tecnico. La società sta analizzando i profili e le esperienze di questi allenatori prima di prendere una decisione definitiva. La scelta finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane, in vista dei prossimi impegni della squadra.

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Tra i nomi accostati al Manfredonia da Notiziario Calcio, oltre a Ciaramella, ci sarebbero quelli di Luca Tiozzo, esperto allenatore di 41 anni che ha vissuto l’ultima stagione al Valmontone, arricchita da precedenti esperienze significative sulle panchine di Fasano e Gravina e Simone Minincleri, classe 1989, che. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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