Torna la ruota panoramica all’ex pista di pattinaggio

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ruota panoramica torna ad essere visibile nel cielo del Lido, posizionata sull’ex pista di pattinaggio. Dopo un periodo di inattività, sarà di nuovo possibile ammirare la sua corona di luci che, nella scorsa stagione, aveva attirato l’attenzione di chi passeggiava lungo la zona mare. La ruota sarà accessibile ai visitatori e si prevede che tornerà ad essere uno dei punti di riferimento nel quartiere durante i mesi più freddi.

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Tornerà a illuminarsi il cielo del Lido, con quella corona di luci che l’anno scorso aveva già cambiato per qualche mese il profilo della zona mare. La ruota panoramica è pronta a tornare nell’ex pista di pattinaggio di via dello Squero, la stessa piazzola affacciata sulla costa che anche per l’estate 2026 è stata individuata dal Comune come spazio destinato alla grande attrazione di spettacolo viaggiante. Non una novità assoluta, ma il ritorno di un’immagine che ormai sa di vacanza, passeggiate serali, famiglie sul lungomare e fotografie scattate dall’alto, con il mare da una parte e la città dall’altra. Una presenza scenografica, pensata dall’Ufficio Turismo per rafforzare l’offerta turistica del Lido e accompagnare la stagione estiva con un richiamo capace di incuriosire residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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