Torna la ruota panoramica all’ex pista di pattinaggio

La ruota panoramica torna ad essere visibile nel cielo del Lido, posizionata sull’ex pista di pattinaggio. Dopo un periodo di inattività, sarà di nuovo possibile ammirare la sua corona di luci che, nella scorsa stagione, aveva attirato l’attenzione di chi passeggiava lungo la zona mare. La ruota sarà accessibile ai visitatori e si prevede che tornerà ad essere uno dei punti di riferimento nel quartiere durante i mesi più freddi.

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