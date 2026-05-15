Torino strappa la collanina a una 73enne | arrestato nordafricano

A Torino, un uomo di origini nordafricane è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare una donna di 73 anni. Durante l'aggressione, le è stata sfilata una collanina, e i due autori sono stati poi inseguiti e fermati dalle forze dell'ordine. L'episodio si è concluso con l'arresto dell'uomo coinvolto. La donna non ha riportato ferite gravi. La polizia ha confermato i dettagli dell'intervento e l'arresto dei responsabili.

Un tentativo di rapina finito male: ad una donna di 73 anni è stata sfilata una collanina, poi la rincorsa dei due autori dell’aggressione, e alla fine li fa arrestare. Il fatto, accaduto alcuni giorni fa a 400 metri dalla chiesa della Gran Madre di Torino, in pieno centro. La reazione della donna ha attirato l’attenzione dei passanti – e fatto rallentare la fuga degli assalitori – che hanno poi materialmente trattenuto uno dei due ragazzi fino all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri. In pochi minuti, i militari della Stazione di Barriera Casale sono poi arrivati sul posto traendo in arresto il ventiquattrenne, nordafricano e senza fissa dimora sul territorio nazionale, responsabile del cosiddetto “furto con strappo”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Ladro strappa la collana a una 73enne, l'anziana lo insegue e fa arrestare il 24enne nordafricano

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