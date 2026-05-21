Top Tre i migliori dischi in uscita | Dua Lipa Live

Da quicomo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nostra rubrica dedicata alla musica, quest’oggi presentiamo una selezione di tre album in uscita, tra cui il nuovo disco di una cantante molto popolare. Questa scelta si inserisce in un percorso che include già approfondimenti su libri e film, confermando l’interesse per le novità artistiche di stagione. Tra i titoli più attesi, spicca un live che promette di portare sul palco le performance più recenti dell’artista. La pubblicazione dei dischi è prevista nelle prossime settimane, con diverse date di uscita.

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?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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