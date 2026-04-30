Top Tre i migliori dischi in uscita | il ritorno live di Billie Eilish

Nella nostra rubrica dedicata alla musica, quest'oggi si parla del ritorno live di Billie Eilish, uno degli eventi più attesi in uscita. Accanto alle recensioni di libri e alle anteprime cinematografiche, si aggiunge questa novità musicale che promette di coinvolgere i fan di tutta Italia. Dopo le recenti uscite discografiche, si prepara un concerto che segnerà una tappa importante per l’artista, pronta a tornare sui palchi dopo un periodo di assenza.

?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un.🔗 Leggi su Quicomo.it

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