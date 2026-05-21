Dopo la vittoria contro il Potenza, i giocatori e i tifosi dell’Ascoli festeggiano con entusiasmo, mentre il tecnico Tomei esprime soddisfazione per la prestazione della squadra. La qualificazione alle semifinali playoff consente ai bianconeri di avanzare nel torneo, con l’incontro contro il Catania in programma domenica allo Stadio Del Duca e il ritorno in Sicilia mercoledì. Tomei ha commentato che, nonostante le difficoltà, la squadra ha offerto una prestazione eccellente, e si prepara ora a un avversario considerato difficile.

Volti sorridenti in casa Ascoli dopo la bella vittoria contro il Potenza che qualifica i bianconeri alla semifinale playoff contro il Catania, in programma domenica allo Stadio Del Duca con ritorno mercoledì in Sicilia. L’allenatore dell’Ascoli Francesco Tomei è soddisfatto anche perché la squadra ha dominato l’avversario, ha creato tanto e la sfida poteva finire con un risultato ben più ampio del semplice 1-0. Mister un gran bell’Ascoli? "Sono davvero molto soddisfatto, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per far gol con un ritmo elevatissimo. Abbiamo approcciato bene, ne ero sicuro perché quando giochiamo in casa l’elettricità che si crea ci dà grande forza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tomei si gode la vittoria. "I miei vogliono farmi soffrire ma è stata una prestazione super. Ora avremo un avversario tosto»

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