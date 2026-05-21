Ti uccido e do fuoco alla casa perseguita il padre per avere i soldi della droga | arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di aver perseguitato il padre di 71 anni per diversi anni, costringendolo a lasciare la propria abitazione. Secondo quanto ricostruito, avrebbe estorto oltre 10.000 euro tramite minacce e violenze, tra cui frasi come “ti uccido e do fuoco alla casa”. L’anziano avrebbe subito pressioni continue, che lo hanno portato a trasferirsi altrove. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, accusato di aver compiuto atti intimidatori e estorsivi.

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