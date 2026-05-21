Ti uccido e do fuoco alla casa perseguita il padre per avere i soldi della droga | arrestato 39enne
Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di aver perseguitato il padre di 71 anni per diversi anni, costringendolo a lasciare la propria abitazione. Secondo quanto ricostruito, avrebbe estorto oltre 10.000 euro tramite minacce e violenze, tra cui frasi come “ti uccido e do fuoco alla casa”. L’anziano avrebbe subito pressioni continue, che lo hanno portato a trasferirsi altrove. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, accusato di aver compiuto atti intimidatori e estorsivi.
Per anni avrebbe estorto oltre 10mila euro al padre 71enne con violenze e minacce. L’anziano era stato costretto a lasciare casa e trasferirsi altrove. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The One-Armed Old Man Looks Weak—But One Finger Turns the Invincible Red Armor into Pieces!
Sullo stesso argomento
“Ti uccido a Pasqua”: perseguita ex moglie e la costringe a cambiare città, arrestato a BeneventoLa Polizia ha arrestato un 50enne nel Beneventano: tormentava la sua ex moglie che, dopo la separazione, aveva intrapreso una nuova relazione...
Leggi anche: Minaccia i genitori per i soldi della droga e tenta di dare fuoco all'auto del padre: arrestato
Ti uccido e do fuoco alla casa, perseguita il padre per avere i soldi della droga: arrestato 39ennePer anni avrebbe terrorizzato il padre con minacce, violenze e continue richieste di denaro per comprare droga, fino a costringerlo ad abbandonare la propria casa e trasferirsi in un’altra regione. È ... fanpage.it
Aveva sparato nella notte contro il portone della stazione dei Carabinieri di Napoli Borgoloreto, utilizzando un’arma da fuoco a canna lunga. Decisive le immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli accertamenti investigativi dei militari dell’Arma, che hanno facebook
Per coloro che chiedono dell'utilizzabilità del mago ai livelli bassi reddit
Lancia benzina sul volto della fidanzata: Ora ti do fuoco. Dopo mesi di orrori, arrestato 23enneAvrebbe lanciato benzina sul volto della fidanzata minacciandola di appiccare il fuoco al culmine dell’ennesimo litigio. È un episodio, probabilmente il più grave e degradante, confluito in ... bari.repubblica.it