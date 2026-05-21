Terrore in casa | telecamere e botte la rivolta dei figli contro il padre

Una situazione di tensione tra padre e figli è finita con interventi delle forze dell’ordine, dopo che i figli hanno rotto il controllo del genitore. Sono state installate telecamere all’interno dell’abitazione, e si sono verificati episodi di violenza fisica. La madre ha successivamente deciso di ritirare la querela presentata in precedenza. La vicenda si è consumata nel corso di alcune settimane, portando alla luce conflitti familiari ancora in fase di definizione.

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