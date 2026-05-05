Telecamere in casa per spiare i figli e risparmi investiti in bitcoin | a Torino processo al padre padrone

A Torino si svolge un processo contro un uomo accusato di aver installato numerose telecamere nella propria abitazione, una famiglia numerosa composta da padre, madre e cinque figli. Le telecamere erano posizionate in vari punti della casa e, secondo quanto riferito, il padre le utilizzava per monitorare costantemente i movimenti dei figli, pretendendo di conoscere ogni loro azione. Inoltre, si parla di investimenti in bitcoin, che sarebbero stati fatti con i risparmi della famiglia.

Nella casa di questa famiglia numerosa – padre, madre e cinque figli – c’erano diverse telecamere. “Papà voleva sempre tenerci d’occhio, guardava i nostri movimenti e pretendeva di sapere cosa facevamo”. Non solo: “Voleva che gli dessi i miei risparmi” ha raccontato oggi, 5 maggio, uno dei figli.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Coppia denunciata per spaccio: in casa droga, munizioni e telecamere nascoste per spiare le forze dell'ordineI carabinieri della stazione di Calatabiano hanno denunciato due coniugi del posto, di 47 e 42 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini... Processo Studentessa molestata dal padrone di casaDoveva essere una soluzione temporanea, una stanza in affitto per iniziare una nuova vita da studentessa universitaria, in un paese lontano da casa,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il proprietario può mettere telecamere nascoste in casa o in condominio?; Parrucchiere a domicilio deruba anziana, incastrato dalle telecamere in casa; Migliori telecamere WiFi a batteria (maggio 2026); Tenda, occasione sulla telecamera smart da interno: costa pochissimo. Telecamere di sicurezza a casa: come proteggere la tua privacy ed evitare violazioniProbabilmente anche tu hai una o più telecamere di sicurezza a casa quindi dai un'occhiata a come proteggere la tua privacy. msn.com L’automonitoraggio a casa: come oggi vengono utilizzate le telecamere wi-fiL'automonitoraggio è una scelta comune per molti proprietari di immobili, in particolare per coloro che vivono in ambienti urbani dove lo spazio è limitato. Le telecamere Wi-Fi forniscono un modo ... edilportale.com Tagliacozzo: arrivano le telecamere di “D’Amore e d’Abruzzo” – l’autore Paride Vitale e lo chef wild Davide Nanni a spasso per i vicoli del centro storico https://www.terremarsicane.it/tagliacozzo-arrivano-le-telecamere-di-damore-e-dabruzzo-lautore-paride-vit - facebook.com facebook Utili alle indagini l’analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso due persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco x.com