Terremoto Campi Flegrei il ministro Musumeci | 250 milioni entro il 2026 Cittadini partecipino a esercitazioni

Dopo l’ultima scossa di terremoto che ha interessato l’area dei Campi Flegrei, il Ministro per la Protezione Civile ha annunciato un investimento di 250 milioni di euro entro il 2026 per interventi di prevenzione e sicurezza. Ha inoltre invitato i cittadini a partecipare attivamente alle esercitazioni organizzate nella zona, sottolineando l’importanza di prepararsi in vista di eventuali emergenze. La comunicazione è stata rilasciata durante un’intervista a SkyTG24, in cui sono stati forniti dettagli sui piani di intervento.

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