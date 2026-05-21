Terremoto Campi Flegrei i residenti | Ormai conviviamo con la paura

Alle 5.51 di questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, svegliando i residenti dell’area napoletana. La terra ha tremato con intensità che si è fatta sentire chiaramente, portando a una reazione immediata tra le persone che vivono in quella zona. La paura di nuove scosse si è fatta sentire, e molti hanno riferito di aver trascorso la notte in stato di allerta. Nessuna informazione è ancora stata diffusa su eventuali danni o feriti.

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