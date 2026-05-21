Terremoto Campi Flegrei i residenti | Ormai conviviamo con la paura
Alle 5.51 di questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, svegliando i residenti dell’area napoletana. La terra ha tremato con intensità che si è fatta sentire chiaramente, portando a una reazione immediata tra le persone che vivono in quella zona. La paura di nuove scosse si è fatta sentire, e molti hanno riferito di aver trascorso la notte in stato di allerta. Nessuna informazione è ancora stata diffusa su eventuali danni o feriti.
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha svegliato all’alba i residenti dei Campi Flegrei alle 5.51 di questa mattina, avvertita distintamente in tutta l’area napoletana. Diverse le testimonianze dei cittadini che sono stati svegliati di soprassalto tra lampadari oscillanti e scricchiolii. “Ormai conviviamo con la paura, ci siamo abituati”, racconta un residente. “Una scossa imponente, non si sentiva così forte da un po’ di tempo”, aggiunge un altro. C’è anche chi ne approfitta per lanciare un appello alle istituzioni: “Andrebbero abbassate le tasse sugli immobili a tutti i residenti dell’area flegrea”. Ucraina, Tajani: “Membro associato Ue? Va bene ma prima ci sono i Balcani” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Terremoto ai Campi Flegrei: «Possibili altre scosse simili»
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