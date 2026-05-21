Giovedì mattina si è verificata una delle scosse più intense negli ultimi quarant'anni nei Campi Flegrei, superata solo da due sismi di magnitudo 4 registrati negli anni ’80. L’evento ha causato paura tra la popolazione e ha riacceso i timori riguardo alla stabilità della zona, nota per la sua attività vulcanica e sismica. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi di emergenza. Nessun danno grave o feriti sono stati segnalati fino a questo momento.

Quella di giovedì mattina è una delle scosse più violente nei campi flegrei dagli anni '80 superata solo dai due sismi di magnitudo 4.6 avvenuti il 13 marzo e il 30 giugno dello scorso anno. Ma cosa sta accadendo in quella che molti temono possa essere una polveriera pronta a esplodere? lì dove, in sette comuni, vivono circa 800 mila persone. e dove le scosse vengono avvertite anche a Napoli. La storia del campo vulcanico attivo da più di 110 mila anni è stata caratterizzata da due cosiddette super eruzioni. 40 mila e 15 mila anni fa. Le ceneri della prima arrivarono persino in Russia. Nasce così una caldera ampia 200 chilometri quadrati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terremoto Campi Flegrei, i precedenti pericoli di una polveriera pronta a esplodere

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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