Terremoto accelerazioni record a ovest della caldera | l' interpretazione dei dati e cosa dobbiamo aspettarci ora

Questa mattina, un terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei, registrando accelerazioni sismiche molto elevate a ovest della caldera. I dati raccolti indicano un’intensità superiore a quella di eventi precedenti, generando preoccupazione tra i residenti. Le autorità monitorano attentamente la situazione e analizzano le informazioni provenienti dagli strumenti di rilevamento. La popolazione si trova ora a chiedersi quali possano essere le evoluzioni di questa crisi sismica nelle prossime ore.

Il terremoto di stamattina ai Campi Flegrei ha particolarmente spaventato la popolazione, che ora si chiede cosa può succedere nelle prossime ore. La scossa delle 5.50, magnitudo 4.4, con epicentro in mare nel golfo di Pozzuoli e ipocentro a circa 3 chilometri, è stata tra le più forti degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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The Silent Crisis: Why 2026 Is a Turning Point for Italian Volcanoes

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