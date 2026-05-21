Terremoto a Napoli alle 5.50 scossa fortissima

Da ilmattino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 5.50 del 21 maggio 2026, si è verificata una forte scossa di terremoto a Napoli, avvertita chiaramente in città e in vari comuni della provincia. La terra ha tremato con intensità significativa, senza ancora dettagli sui danni o sulle persone coinvolte. La Protezione Civile ha avviato le prime verifiche nelle zone interessate, mentre i residenti si sono svegliati con il rumore e i sobbalzi causati dal sisma. La situazione resta sotto monitoraggio.

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Forte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 del 21 maggio 2026 avvertita in città e in diversi comuni della provincia.   IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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