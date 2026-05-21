Terremoto a Napoli alle 5.50 scossa fortissima

Alle 5.50 del 21 maggio 2026, si è verificata una forte scossa di terremoto a Napoli, avvertita chiaramente in città e in vari comuni della provincia. La terra ha tremato con intensità significativa, senza ancora dettagli sui danni o sulle persone coinvolte. La Protezione Civile ha avviato le prime verifiche nelle zone interessate, mentre i residenti si sono svegliati con il rumore e i sobbalzi causati dal sisma. La situazione resta sotto monitoraggio.

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Forte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 del 21 maggio 2026 avvertita in città e in diversi comuni della provincia. IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Terremoto a Napoli alle 5.50, scossa fortissima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoti ai Campi Flegrei: la scossa piu forte di magnitudo 3.3 Sullo stesso argomento Scossa di terremoto fortissima, magnitudo 7.3Un boato invisibile, poi quel tremore lungo e profondo che sembra non voler finire mai: nelle prime ore del mattino una scossa di terremoto... Fortissima scossa di terremoto sveglia Catania, magnitudo stimata 4.7ABBONATI A DAYITALIANEWS Terremoto avvertito in tutta la provincia etnea Nelle prime ore di mercoledì 4 marzo 2026 una fortissima scossa di terremoto... Terremoto a Napoli alle 5.50, scossa fortissimaForte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 del 21 maggio 2026 avvertita in città e in diversi comuni della provincia. IN AGGIORNAMENTO ... ilmattino.it Forte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50Forte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 del 21 maggio 2026 avvertita in città e in diversi comuni della provincia. IN AGGIORNAMENTO ... ilmattino.it #CampiFlegrei - Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata alle 16:06 nell’area flegrea. Sisma avvertito in diverse zone della provincia di Napoli, nessun danno segnalato. #Terremoto #Napoli #Pozzuoli #Quarto #Bacoli #Campania #NanoTV x.com