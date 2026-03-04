Nelle prime ore di mercoledì 4 marzo 2026, una scossa di terremoto di magnitudo stimata 4,7 è stata registrata e avvertita chiaramente dai residenti di Catania e dei comuni vicini. La terra ha tremato fortemente, svegliando molti cittadini che si trovavano nelle loro abitazioni. L’evento sismico ha interessato tutta la provincia etnea, senza causare danni immediati evidenti.

Terremoto avvertito in tutta la provincia etnea Nelle prime ore di mercoledì 4 marzo 2026 una fortissima scossa di terremoto è stata registrata e chiaramente percepita dai residenti della città di Catania e dei comuni limitrofi. Secondo le testimonianze raccolte, il sisma è stato intenso e ha avuto una durata di circa venti secondi, causando momenti di paura e preoccupazione tra la popolazione. Reazioni e sensazioni della popolazione La scossa è stata notata in molte zone del territorio etneo, con segnali di allarme tra cittadini che hanno percepito il movimento del terreno. Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali su eventuali danni a persone o cose, né su dettagli tecnici come la magnitudo o la profondità dell'evento sismico.

© Dayitalianews.com - Fortissima scossa di terremoto sveglia Catania, magnitudo stimata 4.7

