Terremoto 4,4 scuole chiuse in diversi comuni del Napoletano

Dopo una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 avvertita distintamente in molte zone di Napoli, i sindaci di Pozzuoli e Bacoli hanno disposto la chiusura delle scuole nei rispettivi comuni. La decisione è stata presa in via precauzionale, in attesa di verifiche strutturali sugli edifici scolastici. Numerosi cittadini hanno segnalato la percezione del sisma sui social network, mentre le autorità locali hanno avviato controlli per valutare eventuali danni alle strutture pubbliche e private.

Dopo la lunga e forte scossa di terremoto, distintamente avvertita in gran parte della città di Napoli e segnalata da tantissimi utenti sui social, i Comuni di Pozzuoli e Bacoli hanno deciso di tenere le scuole chiuse, in attesa delle verifiche. E scuole chiuse - da quanto si apprende - anche a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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