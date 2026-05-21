Terra dei fuochi storia e testimoni in attesa del Papa

Da tv2000.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio il Papa visiterà la città di Acerra, incontrando le mamme che da oltre vent’anni si battono contro l’inquinamento. La Terra dei fuochi è al centro di questa visita, che si svolge in un contesto di attese e testimonianze. Nel frattempo, l’Italia ha presentato all’Europa un piano di bonifica che prevede interventi su meno di un terzo dei siti contaminati. La presenza del Papa si inserisce in un periodo di attenzione pubblica verso le questioni ambientali e di tutela della salute.

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Il 23 maggio il Pontefice sarà ad Acerra, dove incontrerà le mamme che lottano da vent’anni: il piano di bonifica presentato dall’Italia all’Europa prevede interventi su meno di un terzo dei siti inquinati. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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