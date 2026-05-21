Tenta la fuga in un cortile e si disfa della cocaina in trappola un 25enne
Nel tardo pomeriggio del 19 maggio, un controllo stradale si è trasformato in un inseguimento a piedi quando un giovane di 25 anni ha tentato di scappare attraverso un cortile, abbandonando una sostanza stupefacente. Durante la fuga, ha cercato di disfarsi di una dose di cocaina, che è stata recuperata dagli agenti. L’uomo è stato fermato e portato in caserma per ulteriori accertamenti. La polizia sta approfondendo le indagini sulla provenienza della droga e sui motivi dell’episodio.
Un controllo stradale si è trasformato in un concitato inseguimento a piedi nel tardo pomeriggio del 19 maggio scorso. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, impegnati nei consueti servizi di pattugliamento del territorio, hanno notato un'automobile sospetta transitare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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