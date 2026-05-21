Tenta la fuga in un cortile e si disfa della cocaina in trappola un 25enne

Nel tardo pomeriggio del 19 maggio, un controllo stradale si è trasformato in un inseguimento a piedi quando un giovane di 25 anni ha tentato di scappare attraverso un cortile, abbandonando una sostanza stupefacente. Durante la fuga, ha cercato di disfarsi di una dose di cocaina, che è stata recuperata dagli agenti. L’uomo è stato fermato e portato in caserma per ulteriori accertamenti. La polizia sta approfondendo le indagini sulla provenienza della droga e sui motivi dell’episodio.

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