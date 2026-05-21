Nel mondo del tennis, si svolgono diverse competizioni in contemporanea. A Parigi si disputa un torneo di livello maggiore, con giocatori che cercano di avanzare al secondo turno. Contestualmente, ad Amburgo si tiene una sfida tra Darderi e De Minaur. Altri tornei Challenger si svolgono in varie località, coinvolgendo atleti italiani in cerca di punti e vittorie. Le partite sono in corso e i risultati sono ancora da definire.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare il secondo turno a Parigi?. Come farà Darderi a battere De Minaur ad Amburgo?. Quali italiani giocheranno i turni decisivi a Cervia e Istanbul?. Perché la gestione delle energie influenzerà i ranking internazionali?.? In Breve Pellegrino affronta Galarneau alle 11:00 al terzo turno del Roland Garros.. Darderi sfida De Minaur alle 18:00 al quarto turno di Amburgo.. Bolelli e Vavassori giocano il sedicesimo turno alle 12:00 in Germania.. Forti e Romano disputano il quarto turno a Cervia alle 11:00.. Il programma di giovedì 21 maggio 2026 vede gli atleti italiani impegnati su diverse superfici, tra le sfide decisive del Roland Garros e i turni avanzati dei tornei ATP e Challenger. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, sfida italiana tra Parigi, Amburgo e i Challenger

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[Tennis Elbow 4] Auger-Aliassime Vs De Minaur Gameplay | ABN Amro Open | Rotterdam (Video Game)

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