Teatro Puccini | Bum ha i piedi bruciati sulla vita di Giovanni Falcone
Al Teatro Puccini è andato in scena un monologo teatrale intitolato «Bum ha i piedi bruciati», scritto, diretto e interpretato da Dario Leone. Lo spettacolo racconta aspetti della vita di Giovanni Falcone attraverso una narrazione personale e intensa. L’opera si concentra su momenti specifici della carriera e delle sfide affrontate dal magistrato, senza ricorrere a interpretazioni o commenti esterni. L’evento si inserisce nella programmazione teatrale della stagione, attirando un pubblico interessato a storie di giustizia e dedizione.
L’evento si inserisce all’interno del progetto “Vittime delle Mafie”, rappresentato simbolicamente dalle 62 poltrone rosse che il Teatro Puccini di Firenze dedica permanentemente alla memoria. Bum ha i piedi bruciati, è un monologo teatrale, scritto diretto e interpretato da Dario Leone, che narra la storia di Giovanni Falcone e insieme ad essa una delle pagine più tragiche e buie della storia recente d’Italia. Con 8 stagioni teatrali e oltre 150 repliche in Italia e all’estero (Germania, Inghilterra, Spagna e Belgio), lo spettacolo, per la grande emozione che suscita nel pubblico e la particolare efficacia del suo contributo alla diffusione della cultura della legalità, si è guadagnato il rarissimo patrocinio della Fondazione Falcone, presieduta da Maria Falcone, sorella del magistrato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Due giornate dedicate a Puccini: al teatro Donizetti il convegno internazionale ‘Puccini visionario, tra musica e immagine’
Lentigione bum bum. Fa il blitz e balza in testaSASSO MARCONI LENTIGIONE SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Prasso (29’ st Galassi), Geroni, Tarozzi, Gobbo, Gamberini, Gattor (25’ st Armaroli),...
Teatro Puccini: Bum ha i piedi bruciati sulla vita di Giovanni FalconeFIRENZE – Al Teatro Puccini stasera, giovedì 21 maggio 2026, alle 21 un appuntamento di particolare valore civile: Dario Leone porta in scena Bum ha i piedi bruciati, spettacolo patrocinato dalla Fond ... firenzepost.it