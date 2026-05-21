Teatro Puccini | Bum ha i piedi bruciati sulla vita di Giovanni Falcone

Al Teatro Puccini è andato in scena un monologo teatrale intitolato «Bum ha i piedi bruciati», scritto, diretto e interpretato da Dario Leone. Lo spettacolo racconta aspetti della vita di Giovanni Falcone attraverso una narrazione personale e intensa. L’opera si concentra su momenti specifici della carriera e delle sfide affrontate dal magistrato, senza ricorrere a interpretazioni o commenti esterni. L’evento si inserisce nella programmazione teatrale della stagione, attirando un pubblico interessato a storie di giustizia e dedizione.

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