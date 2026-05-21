Teatro Puccini | Bum ha i piedi bruciati sulla vita di Giovanni Falcone

Da firenzepost.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Puccini è andato in scena un monologo teatrale intitolato «Bum ha i piedi bruciati», scritto, diretto e interpretato da Dario Leone. Lo spettacolo racconta aspetti della vita di Giovanni Falcone attraverso una narrazione personale e intensa. L’opera si concentra su momenti specifici della carriera e delle sfide affrontate dal magistrato, senza ricorrere a interpretazioni o commenti esterni. L’evento si inserisce nella programmazione teatrale della stagione, attirando un pubblico interessato a storie di giustizia e dedizione.

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L’evento si inserisce all’interno del progetto “Vittime delle Mafie”, rappresentato simbolicamente dalle 62 poltrone rosse che il Teatro Puccini di Firenze dedica permanentemente alla memoria. Bum ha i piedi bruciati, è un monologo teatrale, scritto diretto e interpretato da Dario Leone, che narra la storia di Giovanni Falcone e insieme ad essa una delle pagine più tragiche e buie della storia recente d’Italia. Con 8 stagioni teatrali e oltre 150 repliche in Italia e all’estero (Germania, Inghilterra, Spagna e Belgio), lo spettacolo, per la grande emozione che suscita nel pubblico e la particolare efficacia del suo contributo alla diffusione della cultura della legalità, si è guadagnato il rarissimo patrocinio della Fondazione Falcone, presieduta da Maria Falcone, sorella del magistrato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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