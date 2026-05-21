Tasse e multe un torinese su tre non le paga | Lo Russo condona l' evasione grazie alla legge del Governo Meloni

A Torino, circa un terzo della popolazione non versa le tasse comunali, coinvolgendo circa 250.000 persone. Dal 2020, queste persone devono al Comune quasi 400 milioni di euro, con un importo preciso di 395 milioni, esclusi gli interessi per i pagamenti in ritardo. La situazione riguarda sia tasse che multe e coinvolge un numero consistente di cittadini che, secondo alcune fonti, sarebbero stati oggetto di decisioni di amnistia da parte del sindaco, grazie a una legge approvata dal Governo.

Un torinese su tre non paga le tasse al Comune. 250.000 persone, dal 2020, hanno un debito con la Città di Torino di quasi 400 milioni di euro: 395 precisamente, non considerando le more per il pagamento tardivo. Con l'obiettivo di recuperare almeno una parte di quei crediti di difficile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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