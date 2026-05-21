Tariffe delle Rsa sos dei sindaci | Rischio stangata sulle famiglie La Regione | bando per gli aiuti

I sindaci hanno espresso preoccupazione riguardo all’aggiornamento delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti e persone con demenze, sottolineando il rischio di un aumento che potrebbe gravare sui bilanci comunali e sulle famiglie. La Regione ha annunciato l’uscita di un bando finalizzato a fornire aiuti economici nel tentativo di alleviare il peso finanziario derivante da queste tariffe. La questione ha suscitato attenzione tra le amministrazioni locali, preoccupate per possibili conseguenze sui servizi e sui cittadini.

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JESI (Ancona) "Il rischio concreto è che l’aggiornamento delle tariffe delle residenze protette per anziani non autosufficienti e per persone con demenze si trasformi in una stangata per i Comuni e le famiglie". Lo sostiene il comitato dei sindaci dell’Ambito territoriale sociale IX di Jesi (composto da ventuno Comuni della provincia di Ancona), il quale ha lanciato un appello immediato alla Regione Marche, chiedendo l’applicazione integrale e senza rinvii della delibera di finanziamento. Oggi le strutture residenziali si trovano infatti a dover fare i conti con un netto aumento dei costi di gestione, trainato in particolare dai necessari adeguamenti legati al rinnovo del contratto collettivo delle cooperative sociali e dai nuovi requisiti organizzativi imposti proprio dalla sanità regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tariffe delle Rsa, sos dei sindaci: "Rischio stangata sulle famiglie". La Regione: bando per gli aiuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guerra Iran, rischio stangata da 900 euro sulle famiglie. Bollette, benzina e alimentari: ecco tutti gli aumentiSe il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi, l’impatto sui bilanci delle famiglie italiane rischia di diventare strutturale. Trasporti, sos delle imprese: "Bus a rischio senza aiuti". Marconi, navetta garantitaPortano i bambini a scuola; con le corriere varcano i confini; sono sempre loro a prendere a bordo gli alunni per l’immancabile gita di classe. Tariffe delle Rsa, sos dei sindaci: Rischio stangata sulle famiglie. La Regione: bando per gli aiutiNel mirino l’aggiornamento delle rette delle residenze protette per gli anziani non autosufficienti. Calcinaro: Per i primi due anni contributo di 250 euro al mese ai nuclei con redditi medio-bassi. ilrestodelcarlino.it Rincaro delle tariffe della Rsa. Esplode la polemica politica: Subito un tavolo di confrontoCaro rette alla residenza per anziani della Fondazione Marchesi, minoranza all’attacco: Aumento del 20% in meno di cinque anni, un problema per tante famiglie. Subito un tavolo per discuterne. Non a ... ilgiorno.it