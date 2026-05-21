Targhe estere sulle auto napoletane dopo la Polonia c'è un nuovo Paese | la Repubblica Ceca
Dopo la Polonia, anche in Repubblica Ceca sono state individuate auto con targhe straniere legate a pratiche di falsificazione delle revisioni. La Polizia polacca ha arrestato alcuni tecnici coinvolti in attività di falsificazione e ha intensificato i controlli. Nel frattempo, le agenzie che si occupano di questa operazione hanno spostato le loro attività nella Repubblica Ceca, continuando a usare lo stesso metodo per individuare veicoli con targhe di altri Paesi. La situazione riguarda automobili con targhe straniere presenti nel territorio napoletano.
La Polonia ha iniziato ad arrestare i periti che falsificavano le revisioni, così le agenzie si sono spostate sulla Repubblica Ceca mantenendo lo stesso schema. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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