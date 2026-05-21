Taglio accise fino alla prima settimana di giugno Giorgetti contro il caro-carburante

Venerdì prossimo, i tecnici stanno completando i lavori su alcuni provvedimenti che saranno presentati al Consiglio dei ministri. Tra le misure in discussione, ci sarebbe un intervento per ridurre le accise sui carburanti, con una durata prevista fino alla prima settimana di giugno. La decisione arriva in un momento di preoccupazione per il caro-carburante, e l’obiettivo sembra essere quello di alleviare gli effetti sui consumatori. La proposta viene valutata in queste ore e sarà discussa nelle prossime riunioni di governo.

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