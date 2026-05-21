Taglio accise fino alla prima settimana di giugno Giorgetti contro il caro-carburante
Venerdì prossimo, i tecnici stanno completando i lavori su alcuni provvedimenti che saranno presentati al Consiglio dei ministri. Tra le misure in discussione, ci sarebbe un intervento per ridurre le accise sui carburanti, con una durata prevista fino alla prima settimana di giugno. La decisione arriva in un momento di preoccupazione per il caro-carburante, e l’obiettivo sembra essere quello di alleviare gli effetti sui consumatori. La proposta viene valutata in queste ore e sarà discussa nelle prossime riunioni di governo.
Tecnici ancora al lavoro sui provvedimenti che venerdì approderanno sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare un pacchetto di misure che spazia dall'energia ai ristori per l'autotrasporto, fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti venerdì 22 maggio: oggi lo sconto vale 24,4 centesimi al litro sul diesel e 6,1 centesimi sulla benzina. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa: senza un nuovo intervento, infatti, la benzina potrebbe tornare ad avvicinarsi ai 2 euro al litro, mentre il diesel rischierebbe di superare quota 2,20 euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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