SuperLega Monza cambia palleggiatore la regia è di Rowan | In Italia per crescere sfiderò i migliori al mondo
La squadra di pallavolo Monza ha annunciato l’ingaggio di un nuovo palleggiatore proveniente dagli Stati Uniti, Andrew Rowan. L’atleta si unisce alla rosa in vista della stagione 202627 e sarà il nuovo regista della formazione. Questa mossa segna un cambiamento importante nella composizione tecnica della squadra e viene comunicata come parte della strategia di rafforzamento in vista delle competizioni future. Rowan ha dichiarato che intende crescere nel campionato italiano e sfidare i migliori atleti a livello globale.
Arriva dagli Stati Uniti il nuovo palleggiatore della Vero Volley Monza, che apre il mercato in vista della stagione 202627 annunciando l’ingaggio di Andrew Rowan. Nato il 29 luglio 2003 a Trabuco Canyon, in California, è un regista di 201 centimetri che arriva in Italia dopo un brillante percorso universitario con UCLA, dove ha militato dal 2022 al 2026 affermandosi tra i migliori prospetti della pallavolo americana. Pur non avendo ancora compiuto 23 anni, il palleggiatore statunitense vanta già risultati di altissimo livello: due titoli NCAA e due successi nella MPSF Conference, oltre a numerosi riconoscimenti individuali. Nell’ultima... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Andrew Rowan è il primo volto nuovo della Vero Volley Monza 2026/27. Il palleggiatore americano, MVP NCAA con UCLA, sbarca in Italia per vivere la sua prima esperienza in SuperLega. clicca sul link volleyball.it/2026/05/20/not… #VeroVolleyMonza # x.com
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