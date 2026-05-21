SuperLega Monza cambia palleggiatore la regia è di Rowan | In Italia per crescere sfiderò i migliori al mondo

La squadra di pallavolo Monza ha annunciato l’ingaggio di un nuovo palleggiatore proveniente dagli Stati Uniti, Andrew Rowan. L’atleta si unisce alla rosa in vista della stagione 202627 e sarà il nuovo regista della formazione. Questa mossa segna un cambiamento importante nella composizione tecnica della squadra e viene comunicata come parte della strategia di rafforzamento in vista delle competizioni future. Rowan ha dichiarato che intende crescere nel campionato italiano e sfidare i migliori atleti a livello globale.

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