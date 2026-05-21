Suoni e parole nelle colline domenica 24 maggio il Conservatorio Mascagni a Villa Cristina
Torna domenica 24 maggio l'appuntamento con "Suoni e parole nelle colline", l'iniziativa ospitata nella suggestiva cornice di Villa Cristina, in località Corbolone (Valle Benedetta), immersa nel verde delle colline livornesi. L'evento è organizzato dalle associazioni scout di Livorno (Agesci e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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