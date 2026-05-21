Sudtirol-Bari ultima chiamata salvezza | ecco chi resterà in B per i bookie

Nella partita tra Sudtirol e Bari, si gioca una sfida decisiva per la salvezza, con i bookmaker che hanno già indicato quali squadre potrebbero rimanere in Serie B. La sfida si svolge allo stadio Druso, dove si disputa la finale di ritorno tra le due formazioni, che determinera` quale allenatore manterra` la panchina in questa stagione. La partita rappresenta l’ultima opportunita` per le squadre coinvolte di evitare la retrocessione e di consolidare la loro posizione nella categoria superiore.

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Al Druso si gioca la finale di ritorno in cui si deciderà chi tra Castori e Longo manterrà la serie cadetta e chi scenderà in Legapro: l'andata si era chiusa sullo 0-0 Una sola sfida per giocarsi ancora la permanenza in serie B dopo lo 0-0 dell'andata che per il momento premia Castori. Per restare nella serie cadetta Longo dovrà per forse vincere al Druso, in caso contrario diventerebbe ufficiale la retrocessione in Legapro. Scopriamo pronostico e quote di Sudtirol-Bari in programma venerdì 22 maggio alle ore 20. Il punto in più con cui il Sudtirol aveva chiuso il campionato di serie B alla fine potrebbe risultare determinante per la squadra di Castori, che si era piazzata al sedicesimo posto con 41 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sudtirol-Bari, ultima chiamata salvezza: ecco chi resterà in B per i bookie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bari-Sudtirol vale un pezzo di salvezza: il pronosticoGara di andata dei playout della serie cadetta tra la squadra di Longo e quella di Castori: il ritorno è in programma venerdì 22 maggio L'ultimo... Ritorno playout, servirà esperenza e sentimento. Bellomo carta in più?Venerdì sera il Bari si giocherà tutto. Al Druso andrà in scena il ritorno dei playout contro il Sudtirol, l’ultima chiamata per salvare una stagione complicata e mantenere la categoria. Dopo una anna ... tuttobari.com Bari, al San Nicola sale la febbre salvezza: per il match contro il Südtirol superata la quota 16mila bigliettiÈ possibile che fino a domani si possa ampiamente superare la soglia del 20mila sulle gradinate: la piazza biancorossa ha risposto bene alla chiamata a sostegno dei ragazzi di Moreno Longo ... lagazzettadelmezzogiorno.it