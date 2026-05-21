Studio fluttuazioni colesterolo aumentano rischio mortalità infarto e ictus

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Non basta ridurre i livelli di colesterolo 'cattivo' Ldl-C, ma è importante garantire che questi livelli si mantengano stabili nel tempo. Cresce l'attenzione degli esperti sulla variabilità dei livelli lipidici, associata a un rischio cardiovascolare più elevato. Lo studio osservazionale di popolazione V-Difference di Novartis, pubblicato su 'European Heart Journal', indicano che la variabilità nel tempo dei livelli di colesterolo rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare diretto e indipendente. In particolare, riporta la farmaceutica in una nota, "le persone con le maggiori fluttuazioni dei livelli... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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