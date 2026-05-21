In Lombardia sono registrati 1.870 minori stranieri non accompagnati, posizionandosi al secondo posto dopo la Sicilia. Sebbene il numero complessivo di questi minori sia in diminuzione, la presenza di giovani soli continua a rappresentare una realtà significativa nella regione. In questo quadro, si segnalano anche possibili ripercussioni sugli aiuti e sui servizi dedicati a questa fascia di popolazione, che si trova in condizioni di particolare vulnerabilità.

Lombardia seconda dopo la Sicilia per numero di minori stranieri non accompagnati, anche se il dato delle presenze è in costante calo. Al 30 aprile, secondo la dashboard del Ministero del Lavoro, a livello regionale erano presenti 1.870 minori stranieri non accompagnati, di cui 800 nella provincia di Milano, 168 in quella di Brescia, 161 nel Cremonese, 159 nel Pavese, 143 in provincia di Varese, 113 in quella di Bergamo. Secondo il report del Ministero, quasi il 60% ha più di 17 anni, dato, questo, molto importante, visto che alla Commissione Affari Costituzionali è stato incardinato il disegno di legge immigrazione che andrà ad incidere proprio sulla vita dei Msna neo-maggiorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stranieri, minori più soli. A rischio anche gli aiuti. Sono 1.870 in Lombardia

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I minori stranieri non accompagnati in Italia

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