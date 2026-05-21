Stefano De Martino è furioso Belen e la sua ex fidanzata adesso lavorano insieme | lui non è d’accordo è guerra!
Durante le ultime settimane, si è diffusa la notizia che due figure pubbliche, ex fidanzate e professioniste nel settore dello spettacolo, abbiano iniziato a collaborare nello stesso ambiente lavorativo. Questa circostanza ha generato reazioni di sconcerto e disapprovazione da parte di uno dei protagonisti coinvolti, che ha espresso il suo malcontento pubblicamente. La situazione ha scatenato discussioni online e sui social, attirando l’attenzione di molti appassionati di gossip e intrighi televisivi.
Il mondo del gossip televisivo potrebbe presto regalare uno degli intrecci più chiacchierati degli ultimi mesi. Da una parte Belen Rodriguez pronta a tornare protagonista con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dall’altra Caroline Tronelli, ex fiamma di Stefano De Martino, che secondo le indiscrezioni sarebbe vicinissima a entrare nel cast del reality. Una coincidenza che avrebbe inevitabilmente riacceso tensioni e malumori, soprattutto da parte del conduttore napoletano, sempre più deciso a prendere le distanze dai pettegolezzi sentimentali che per anni hanno accompagnato la sua immagine pubblica. Belen Rodriguez e Caroline Tronelli insieme: che batosta per Stefano De Martino!. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Stefano De Martino è furioso, Belen e la sua ex fidanzata ora lavorano insieme: lui non è daccordo
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