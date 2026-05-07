Tra riavvicinamenti, frecciatine e tensioni crescenti, il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino resta al centro dell’attenzione. Recentemente si sono susseguite discussioni pubbliche e messaggi sui social, mentre si fa strada una notizia riguardante un video hard legato a uno dei due. La situazione sembra complicarsi, attirando l’interesse di chi segue le vicende dei due personaggi.

Tra riavvicinamenti, frecciatine e nuove tensioni, il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far discutere. Negli ultimi mesi sembrava che gli ex coniugi avessero finalmente trovato un equilibrio sereno per il bene del figlio Santiago, ma qualcosa pare essersi incrinato ancora una volta. E nelle ultime ore, oltre ai rumors sulla presunta lite, è tornata d’attualità anche la delicata vicenda del video privato che coinvolge il conduttore Rai. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ai ferri corti: il motivo dello scontro. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, Stefano De Martino non avrebbe gradito alcune dichiarazioni rilasciate da Belen durante la sua ospitata a Stanno Tutti Invitati, il programma di Pio e Amedeo.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Guerra tra Belen e Stefano, De Martino è furioso: il motivo dello scontro, poi la brutta notizia sul video hard

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