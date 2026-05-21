Stare bene facendo giardinaggio può favorire il benessere, poiché questa attività stimola la produzione di serotonina. Il giardinaggio permette di entrare in contatto con la natura e di attivare i cinque sensi, migliorando l’umore e riducendo lo stress. Può essere praticato sia in spazi verdi pubblici sia in giardini privati, coinvolgendo la cura delle piante e il contatto con la terra. Questa attività si rivela accessibile a molte persone e può essere svolta in modo semplice e naturale.

“IL DONO più grande del giardino è il ripristino dei cinque sensi ”. Non è un aforisma zen né un mantra new age: sono parole di Hanna Rion, scrittrice, artista e paesaggista americana nata nel 1875 nella Carolina del Sud, che un secolo e mezzo fa aveva già intuito ciò che la scienza ha confermato in questi ultimi anni. Su giardino e giardinaggio. Toccare la terra fa bene alla salute. Del corpo e dello spirito. Il merito, come suggeriscono gli studi di Christopher Lowry, docente della University of Colorado Boulder, negli Stati Uniti, è del Mycobacterium vaccae, un batterio non patogeno che vive nel terreno e che, a contatto con la pelle e le narici, attiva i neuroni dell’area cerebrale coinvolta nella sintesi della serotonina, l’ormone della felicità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stare bene facendo giardinaggio (che attiva la serotonina)

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