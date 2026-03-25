Durante una conferenza stampa, il giocatore ha parlato della prossima partita contro l’Irlanda del Nord, sottolineando l’importanza di mantenere la calma e di continuare con il lavoro attuale. Ha ringraziato l’allenatore per il supporto ricevuto e ha confermato la fiducia nel gruppo azzurro. La partita è prevista nei prossimi giorni e rappresenta un momento chiave per la qualificazione.

Retegui in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro l’Irlanda del Nord confermando la fiducia che c’è in casa Italia. Le sue parole. Giornata di vigilia in casa Italia. Domani contro l’Irlanda del Nord è assolutamente vietato sbagliare. E in conferenza stampa Mateo Retegui ha fatto un punto della situazione su come stanno gli azzurri. SENSAZIONI – « Prima di tutto devo ringraziare Gattuso perché mi ha parlato tanto quando sono andato in Arabia, mi ha trasmesso tranquillità e fiducia. Il ct mi ha detto delle cose che preferisco non dire ma sono molto grato a lui e continuerà sempre così. Questa è la settimana più importante dell’anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Retegui lancia l’Italia: «Dobbiamo stare tranquilli e fare quello che stiamo facendo. Devo ringraziare Gattuso. Vi svelo il motivo»

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