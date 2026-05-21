Damon Lindelof, noto sceneggiatore di serie televisive come Lost, ha recentemente rivelato dettagli sulla trama di un film di Star Wars che è stato cancellato. Secondo quanto dichiarato, il progetto prevedeva una storia centrata su Rey Skywalker, ma non è mai arrivato alla fase di produzione. Lindelof ha spiegato le diverse fasi di scrittura del copione per la Lucasfilm e ha condiviso le ragioni per cui il film non è stato realizzato. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle sfide incontrate durante lo sviluppo del progetto.

L'autore di Lost ha raccontato le fasi di scrittura del film per la Lucasfilm e del perché alla fine è stato licenziato e il suo progetto cancellato definitivamente Damon Lindelof, creatore di Lost e Watchmen, ha spiegato nei dettagli perché è stato licenziato dal progetto di un film di Star Wars e ha accennato a quale sarebbe stata la trama. Lindelof è stato ospite della puntata del 18 maggio del podcast "House of R" di The Ringer e, all'inizio di una lunga discussione su Star Wars ha voluto rivelare nei dettagli cosa è successo al progetto. Perché Damon Lindelof è stato licenziato da Star Wars "Sono stato licenziato da un film di Star Wars", ha raccontato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars, Damon Lindelof svela la trama del film cancellato su Rey Skywalker

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