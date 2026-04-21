L’attore che interpreta il personaggio di Poe Dameron ha rivelato alcuni dettagli sulla creazione di una battuta presente in “Star Wars: L’Ascesa di Skywalker”. Ha spiegato come è nata l’idea dietro quella scena e cosa è successo durante le riprese. La frase in questione ha suscitato diverse reazioni tra i fan, portando a discussioni sui social e tra gli appassionati della saga.

L'interprete di Poe Dameron ha raccontato qualche retroscena riguardante la realizzazione dell'ultimo capitolo della trilogia. Oscar Isaac ha commentato una famosa battuta presente nel film Star Wars: L'ascesa di Skywalker che è stata duramente criticata dai fan della saga. Parlando con Josh Horowitz, l'attore ha svelato qualche retroscena riguardanti quanto accaduto sul set. Come è nata la controversa battuta Nel film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (di cui potete leggere la nostra recensione) il personaggio di Poe Dameron, interpretato da Oscar Isaac, dichiara: "In qualche modo, Palpatine è tornato". L'attore ha ora spiegato che quello è stato un momento inserito nel lungometraggio durante le riprese aggiuntive.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Oscar Isaac svela come è nata la battuta più criticata del film

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