Un uomo di 28 anni è stato indagato dalla polizia di Pisa con l’accusa di stalking nei confronti del personale sanitario di un ospedale locale. Secondo le indagini, avrebbe effettuato centinaia di telefonate e minacce ripetute nel corso di alcuni mesi, creando un clima di pressione e paura tra i professionisti. La squadra mobile ha ricostruito i fatti e ha evidenziato il comportamento persecutorio dell’indagato, che si trova ora sotto indagine per le accuse di atti persecutori.

Pisa, 21 maggio 2026 – Ha fatto “ centinaia di telefonate ”. È la ricostruzione della squadra mobile di Pisa per il 28enne, “gravemente indiziato” di aver perseguitato per mesi i sanitari dell’ospedale pisano con minacce, telefonate e comportamenti ritenuti persecutori. https:www.lanazione.itcronacaincubo-a-psichiatria-vi-faccio-794c250f La frase shock. “ Vi faccio fare la fine della Capovani ”, le sue parole ai medici della psichiatria territoriale dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Una frase che ha riportato al dolore fortissimo per l’uccisione della collega. La professionista fu ammazzata con undici colpi ad aprile del 2023 da Gianluca Paul Seung, di Torre del Lago, che si trova in carcere in attesa dell’ultimo capitolo giudiziario della vicenda, la Cassazione, l’udienza sarà a luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stalking in ospedale, centinaia di telefonate. “Vittima di atto terroristico”

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