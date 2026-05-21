Un uomo è stato arrestato dopo aver danneggiato la vetrata di un supermercato con un paletto. Dopo aver rotto il vetro, ha tentato di forzare le casse automatiche e ha cercato di allontanarsi quando sono arrivati gli agenti di polizia. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto l’azione dell’uomo, che è stato fermato sul posto. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, in una zona commerciale della città.

Firenze, 21 maggio 2026 - Ha sfondato la vetrata di uno dei reparti del supermercato utilizzando un paletto e poi ha cercato di forzare le casse automatiche prima di tentare la fuga all’arrivo della polizia. È finita con l’arresto la notte movimentata in via Galliano, dove la polizia di stato è intervenuta per un furto in corso all’interno di un noto supermercato della zona. Gli agenti delle volanti di via Zara, arrivati sul posto pochi minuti dopo la segnalazione, hanno subito notato segni evidenti dell’effrazione. Dopo aver scavalcato il cancello dell’area dedicata al carico e scarico merci, i poliziotti si sono trovati davanti la porta d’ingresso divelta e la vetrata di uno dei reparti completamente infranta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spacca la vetrata del supermercato con un paletto: arrestato

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