Sovranismo rosso-bruno | Fortezza pedonalizzata Rifarei tutti i fondi stradali e viva il made in Arezzo

Un discorso sul sovranismo rosso-bruno ha attirato l’attenzione nel contesto locale, con riferimenti a una fortezza pedonalizzata e alla volontà di rifare tutti i fondi stradali. Durante l’intervento sono state espresse posizioni in favore del rilancio del made in Arezzo, accompagnate da un richiamo al passato politico di una figura locale nota per il suo slogan “padroni a casa nostra”. La discussione si è svolta nel corso di un evento pubblico, coinvolgendo diversi cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

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di Francesco Ingardia AREZZO Quel "padroni a casa nostra" che ha scandito la lunga, lunghissima carriera politica di Egiziano Andreani, è un po’ come il cicchetto tassativo per digerire senza troppi strascichi l’abbuffata al pranzo di Natale: una costante. E sì, può cambiare il colore (da verde Padania a rosso-bruno), ma non il concetto alla base della corsa a sindaco come candidato di Democrazia Sovrana Popolare: il sovranismo 2.0, il "prima l’interesse degli aretini" e poi quello del resto del mondo. Rompiamo il ghiaccio con un suo cavallo di battaglia, Andreani. Sicurezza: repressione o presidio del territorio? "Vanno di pari passo. Se sindaco, voglio i vigili di quaritere e di frazione come presupposto per l’interazione con residenti e commercianti, le nostre sentinelle sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sovranismo rosso-bruno: "Fortezza pedonalizzata. Rifarei tutti i fondi stradali e viva il made in Arezzo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: IA per il Made in Italy: 10 i progetti selezionati dal bando “vIvA”